Комітет Європарламенту проти угоди з США про обмін SWIFT-даними

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту рекомендує не підтримувати Тимчасову угоду з США про обмін нформацією про фінансовий стан громадян.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення схвалене на засіданні Комітету 4-го лютого.

“За” пропозицію не надавати підтримку угоді висловилися 29 членів Комітету, проти – 23, утримався – 1.

У схваленій на своєму засіданні доповіді Комітет Європарламенту пропонує також запросити Єврокомісію та Раді ЄС розпочати роботу над підготовкою постійної угоди між ЄС та США про обмін інформацією, яка може становити банківську таємницю про операції та трансакції фізичних осіб.

Проект доповіді про Тимчасову угоду зі США щодо обміну інформацією про фінансовий стан громадян та їх банківські операції буде розглянутий на сесії Європарламенту 11 лютого у Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого доповідач по проекту доповіді Жанін ЕННІС-ПЛАССКЕРТ (група ліберальних партій, Нідерланди) заявила про те, що, депутати скоріш за все не підтримають Тимчасову угоду зі США через брак інформації щодо суті угоди.

30 листопада 2009 року ЄС та США підписали Тимчасову угоду про обмін фінансовою інформацією громадян. Відповідно з документом, термін дії якого обмежено 9-мі місяцями, спецслужби США отримали доступ до банківської інформації європейців – даних, що зберігаються в системі SWIFT. Тимчасову угоду було підписано з метою протидії тероризму.

Документ набрав чинності 1 лютого цього року. Відповідно до попередньої, Ніццької угоди ЄС, узгодження Європарламенту для набуття чинності такої угоди було непотрібно. Однак Тимчасова угода з США була підписана в останній день дії Ніццької угоди (з 1 грудня 2009 року ЄС живе згідно з Лісабонською угодою). 25 січня Європарламент отримав текст Тимчасової угоди на погодження.