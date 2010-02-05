Качинський каже, зо Ющенко нашкодив відносинами Україна-Польща

Варшава. 5 лютого. УНІАН. Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ вважає шкідливим для польсько-українських відносин присвоєння главою Української держави Віктором ЮЩЕНКОМ лідерові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

Про це йдеться в заяві Л.КАЧИНСЬКОГО, розміщеній на офіційному сайті його канцелярії.

«Останні дії Президента України шкодять процесу історичного діалогу та поєднання. Поточні політичні інтереси перемогли історичну правду», відзначено у заяві польського президента.

Л.КАЧИНСЬКИЙ зауважив, що більшість поляків негативно ставляться до ОУН-УПА, з рук якої в часи Другої світової війни загинуло «понад 100 тисяч поляків тільки тому, що вони були поляками».

Водночас глава Польської держави закликав не забувати, що постійне та сильне партнерство «суверенних, вільних та демократичних» Польщі та України є «довгостроковим державним інтересом» обох держав.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв провіднику ОУН С.Бандері звання Героя України.

Польські власті перші дні не коментували це рішення.

Перші коментарі з’явилися з канцелярії Президента Польщі, міністр з міжнародних питань якої Маріуш ХАНДЗЛІК, висловив здивування цим рішенням, зауваживши, що поляки очікували більшої «делікатності» від українських властей.

У Польщі С.Бандера асоціюється з подіями на Волині в 1943 році, коли відділи УПА намагалися звільнити території нинішніх західних областей України від польського населення, в результаті чого дійшло до взаємних кривавих конфліктів.

Водночас сам С.Бандера, якого німецькі власті арештували після проголошення незалежності України в 1941 році, знаходився в німецькій тюрмі до закінчення Другої світової війни.