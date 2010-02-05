ЦВК передала додаткові бюлетені в Неаполь і Рим

15:44, 05 лютого 2010
Новини ЄС
0 0

Всього - 1076 бюлетенів

Київ. 5 лютого. УНІАН. Центральна виборча комісія передала додаткові виборчі бюлетені на виборчі дільниці закордонного виборчого округу у містах Неаполь та Рим.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол був підписаний членами ЦВК на сьогоднішньому засіданні комісії.

Зокрема, ЦВК передала 1076 виборчих бюлетенів за зверненням Міністерства закордонних справ України. У Рим було передано 600 бюлетенів, у Неаполь – 476.

Усі бюлетені були передані представнику МЗС для доставки на виборчі дільниці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter