ЦВК передала додаткові бюлетені в Неаполь і Рим
15:44, 05 лютого 2010Новини ЄС
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Всього - 1076 бюлетенів
Київ. 5 лютого. УНІАН. Центральна виборча комісія передала додаткові виборчі бюлетені на виборчі дільниці закордонного виборчого округу у містах Неаполь та Рим.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол був підписаний членами ЦВК на сьогоднішньому засіданні комісії.
Зокрема, ЦВК передала 1076 виборчих бюлетенів за зверненням Міністерства закордонних справ України. У Рим було передано 600 бюлетенів, у Неаполь – 476.
Усі бюлетені були передані представнику МЗС для доставки на виборчі дільниці.
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