Співвласник RUE з Австрії розпочне арбітраж проти України

Київ. 5 лютого. УНІАН. Співвласник компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) компанія Centragas Holding AG (Австрія) розпочне арбітражний процес проти уряду України відповідно до договору до Енергетичної хартії. Про це йдеться у заяві Centragas Holding AG, переданій агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що український уряд не відповів на офіційний запит компанії Centragas, виконаний відповідно до Договору до Енергетичної хартії (ДЕХ), про вступ до переговорів щодо експропріації 11 млрд. куб. м газу, які були власністю RosUkrEnergo - спільному підприємству, 50% якого належать компанії Centragas і 50% - «Газпрому».

Компанія нагадує, що, як раніше вона відзначила у своїй заяві від 26 листопада 2009 р., міжнародні юридичні фірми підтвердили, що Centragas, як утримувач 50% акцій RosUkrEnergo, має юридичне право на цей позов, згідно з умовами Договору до Енергетичної хартії, а також, що цей позов може бути направлено напряму уряду України, оскільки він володіє 100% акцій НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до ДЕХ, який було підписано Україною, і вона, таким чином, пов`язана його умовами, уряд України може відповісти на запит Centragas протягом 3 місяців. Цей термін закінчується 9 лютого ц.р.

«Я можу підтвердити, що ми не одержали жодного повідомлення від представників уряду або посадовців України у відповідь на наше звернення про початок судового розгляду, відповідно до Договору до Енергетичної хартії. Виходячи з цього, я сьогодні проінструктував своїх юристів підготуватися до початку арбітражного процесу наступного тижня. Ми твердо маємо намір притягти український уряд до відповідальності за свої дії і дії підконтрольної державі енергетичної монополії «Нафтогаз»: вони мають поважати і виконувати свої зобов`язання за Договором до Енергетичної хартії», - наголосив керуючий директор Centragas Holding AG Девід БРАУН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2009 р. голова правління НАК ”Нафтогаз України” Олег ДУБИНА заявив, що вважає нелогічними претензії компанії Centragas до України щодо 11 млрд. куб. м газу, які раніше належали швейцарському газотрейдеру.

Нагадаємо, компанія Centragas надіслала листа уряду України про початок судового розгляду відповідно до Енергетичної хартії щодо експропріації у компанії RosUkrEnergo у січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу НАК ”Нафтогаз України”, власником 100% акцій якої є український уряд.

Centragas наполягає, що ці 11 млрд. куб. м газу належать RosUkrEnergo, в якому другим співзасновником з часткою 50% є російське ВАТ ”Газпром”, і що на момент експропріації RosUkrEnergo тримало цей газ в українських сховищах для подальшого транзиту і поставки цього газу своїм клієнтам в Європі.

У середині листопада 2009 р. Міністерство юстиції України повідомило, що Centragas, відповідно до Енергетичної хартії, звернувся до уряду України з проханням про мирне врегулювання суперечки навколо нібито експропріації 11 млрд. куб. м природного газу. За даними Мінюсту, хартія передбачає, що якщо суперечку неможливо вирішити мирним шляхом протягом трьох місяців з дати прохання про мирне врегулювання, інвестор може передати його для вирішення у суди або арбітражні трибунали.

На даний час в Стокгольмському арбітражі йде підготовка до слухання взаємних суперечок між НАК ”Нафтогаз України” і RosUkrEnergo, які 28 серпня 2009 року були об`єднані в одну справу. Згідно з оприлюдненими на початку листопада даними НАКу, арбітражне рішення щодо ініційованого швейцарською компанією ще у квітні 2008 року позову очікується в другому кварталі 2010 року.

Загальна сума судових претензій до ”Нафтогазу України”, згідно з його даними, станом на 5 листопада 2009 року, становила 10 млрд. грн. у судах українських юрисдикцій і 28 млрд. грн.. (3,5 млрд. дол.) у судах зарубіжних юрисдикцій. Станом на початок 2009 року ”Нафтогаз України” називав меншу суму претензій – 17,5 млрд. грн.

Вперше ”Нафтогаз України” повідомив про судову суперечку з RosUkrEnergo наприкінці березня 2009 року.

За словами першого заступника глави правління НАК ”Нафтогаз України” Ігоря ДІДЕНКА, RosUkrEnergo висунула позови про нарахування НАК пені і штрафних санкцій у розмірі 600 млн. дол., 55 млн. дол. і 20 млн. дол. У свою чергу, ”Нафтогаз України” подав до RosUkrEnergo зустрічні позови на 62 млн. дол., 118 млн. дол., а також за розірвання транспортного контракту і розірвання контракту на зберігання.

Тоді, за даними НАК ”Нафтогаз України”, RosUkrEnergo не подавала до Стокгольмського суду позов про законність заволодіння ”Нафтогазом України” 11 млрд. куб. м природного газу, що раніше належать газотрейдеру.

У середині листопада 2009 р. російська газета ”Ведомости” повідомила, що RosUkrEnergo збільшила претензії до ”Нафтогазу України” вчетверо - до 8,26 млрд. дол. через експропрійовані, на її думку, 11 млрд. куб. м природного газу.

Довідка УНІАН. Centragas Holding AG – холдингова компанія, яка в рівних частках з російською енергетичною компанією «Газпром» володіє швейцарською газорозподільною компанією RosUkrEnergo.

90% акцій Centragas належать Group DF – міжнародній приватній холдинговій компанії відомого українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Centragas зареєстровано в Австрії у липні 2004 року. Офіс Centragas знаходиться у Відні, його очолює керуючий директор Девід БРАУН.