У Вінниці відкрилось Генконсульство Польщі

Вінниця. 5 лютого. УНІАН. У Вінниці сьогодні відкрилось Генеральне консульство Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття Генконсульства відбулось за участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Яцека КЛЮЧКОВСЬКОГО, в.о. Генерального консула Анджея СЛОМСЬКОГО, а також керівництва області та міста, громадськості.

Дипломатична установа, яка є шостою в Україні, розташована на шостому поверсі ТРК «Магіцентр», загальна площа орендованого приміщення становить близько 1000 квадратних метрів.

Вінницький консульський округ обслуговуватиме жителів Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

У консульстві працюватимуть 4 консули та один Генеральний консул.

Під час відкриття установи Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні відзначив важливість цієї події для польської дипломатії. «Вінницький округ, тобто Вінницька, Хмельницька та Житомирська області - це територія, яка для нас поляків і українців дуже важлива. Це і спогади про історичні зв’язки, це і нові та серйозні великі польські інвестиції, а також численні зв’язки між структурами самоврядування», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Він також зазначив, що «консульська установа це не тільки візи – це, перш за все підтримка зв’язків економічних, суспільних, соціальних, культурних. Це є головною місією цієї установи».

Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні також подякував обласній та місцевій владі за співпрацю. «Ми від самого початку зустріли доброзичливість, бажання, щоб саме тут, на території м.Вінниці, відкрити нашу консульську установу», - сказав він.