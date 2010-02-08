Авіакомпанії Греції скасували всі рейси на 10 лютого

Київ. 8 лютого, УНІАН. Грецькі авіакомпанії оголосили сьогодні про скасування всіх рейсів 10 лютого через страйк авіадиспетчерів аеропортів.

Як передає ІТАР-ТАРС, авіадиспетчери візьмуть участь в 24-годинному страйку працівників державного сектора на знак протесту проти урядових планів із замороження зарплат і скорочення преміальних.

Загальний страйк працівників держсектора був оголошений Вищою радою профспілки державних службовців, що налічує близько 200 тис. членів. Акція протесту диспетчерів позначиться і на польотах іноземних авіакомпаній до Греції.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Греції оголосив 2 лютого про нові заходи жорсткої економії для виведення Греції з фінансової кризи, які передбачають замороження зростання зарплат в державному секторі і тимчасове припинення прийому туди нових працівників.