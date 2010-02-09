Польща обвинуватила Білорусь у репресіях

Київ. 9 лютого. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі обвинуватило Білорусь у репресіях.

8 лютого білоруського посла у Варшаві Віктора ГАЙСЕНОКА викликали до польського МЗС, повідомляє ІА REGNUM. Мотивом для цього стали події в білоруському місті Івенець (Мінська область), де співробітники силових структур зайняли будівлю польської громади - Польський дім.

На зустрічі з послом заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей КРЕМЕР обвинуватив білоруську владу в репресіях.

Зі свого боку, керівник МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ заявив, що його білоруського колегу Сергія МАРТИНОВА, який найближчим часом має намір відвідати Варшаву, очікує серйозна розмова про стан польської діаспори в Білорусі.

Як повідомляє Лента.ру, 8 лютого у Польському домі, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що ”ніякого рішення суду не було”.

Попередній конфлікт навколо Польського дому в Івенці стався наприкінці січня. Тоді альтернативний (лояльний властям) Союз поляків спробував провести там з`їзд, щоб змістити голову місцевого відділення невизнаного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активістів непідконтрольного властям Союзу поляків, що прямували до Івенецю, були затримані.

Союз поляків Білорусі був розколений у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють, що зазнають переслідувань з боку силових структур.