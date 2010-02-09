Росія готова продовжити діалог з НАТО про свою військову доктрину

Москва. 9 лютого. УНІАН. Росія готова продовжувати діалог із НАТО про свою військову доктрину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій НЕСТЕРЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів у зв`язку з критичними відгуками Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА про нову Військову доктрину Росії.

Зокрема, А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що в ході двосторонньої зустрічі глави МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА з А. Фогом РАСМУССЕНОМ 6 лютого це питання дійсно обговорювалося.

«Міністр привернув увагу Генсекретаря альянсу до відповідних формулювань нової Військової доктрини Російської Федерації, де йдеться про те, що ризики безпеки нашої країни створює не саме НАТО, а «прагнення наділити силовий потенціал Організації Північноатлантичного договору глобальними функціями, що реалізовуються з порушенням норми міжнародного права, наблизити військову інфраструктуру країн-членів НАТО до кордонів Російської Федерації, зокрема шляхом розширення блоку», а також «створення й розгортання систем стратегічної протиракетної оборони, що підривають глобальну стабільність і порушують співвідношення сил у ракетно-ядерній сфері, а також мілітаризація космічного простору, розгортання стратегічних неядерних систем високоточної зброї», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Крім того, в доктрині чітко фіксується, що одним із основних завдань Російської Федерації по забороні й запобіганню військовим конфліктам є розвиток відносин із Європейським Союзом і НАТО, додав він.

А.НЕСТЕРЕНКО припустив, що у Генсека альянсу було мало часу вникнути в суть відповідних положень нової Військової доктрини РФ.

Він підкреслив, що російська сторона незмінно проявляє транспарентність у обговоренні в Раді Росія – НАТО (РРН) стратегічних доктринальних документів. Так, на засіданні РРН у Брюсселі 22 липня 2009 р. заступник секретаря Ради Безпеки Російської Федерації Володимир НАЗАРОВ представив основний зміст і ключові положення Стратегії національної безпеки Російської Федерації до 2020 року.

«Ми готові й надалі продовжувати такий діалог, давати необхідні роз`яснення в РРН щодо нашої нової Військової доктрини», - запевнив А.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого А. Фог РАСМУССЕН заявив, що не вважає, що Північноатлантичний союз несе загрозу безпеці Росії. А.РАСМУССЕН назвав таким, що ”не відображає реальності”, включення союзу НАТО до списку загроз.

У військовій доктрині РФ, яку 5 лютого затвердив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, головною небезпекою для Росії названо розширення НАТО.