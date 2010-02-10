Бюджет проекту Twinning для НБУ становитиме 1,1 млн. євро

Київ. 10 лютого. УНІАН. Бюджет проекту Європейського Союзу Twinning «Посилення потенціалу Національного банку України шляхом наближення до стандартів Європейського Союзу щодо діяльності центральних банків» становитиме 1,1 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це говориться в матеріалах, розданих сьогодні в процесі офіційного відкриття проекту.

У документах зазначається, що проект розрахований на 21 місяць, виконавцями проекту є консорціум у складі ”Дойче Бундесбанку” і Національного банку Польщі.

Серед компонентів проекту – оперативне планування і бюджет, посилення комунікацій і міжнародні відносини, монетарна політика та її впровадження, валютна політика і рух капіталу, грошово-кредитна статистика і наближення правової бази до законодавства ЄС.

«Проект є інструментом європейської політики сусідства ЄС, яка націлена на зміцнення добробуту, стабільності і безпеки країн - сусідів європейської співдружності», - говориться в матеріалах.