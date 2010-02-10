Депутат Європарламенту Коваль очікує від Януковича збалансованої політики

Страсбург. 10 лютого. УНІАН. Голова делегації Європарламенту у зв’язках з Україною, голова місії спостерігачів Європарламенту на виборах в Україні Павел КОВАЛЬ очікує від Віктора ЯНУКОВИЧА збалансованої зовнішньої політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Його політика буде спрямована на баланс: з одного боку покращити відносини з Росією, з іншого – посилити стратегічні відносини з ЄС”, - сказав він.

Депутат також вислови переконання у тому, що оцінювати В.ЯНУКОВИЧА треба за всіма його справами, а не лише за тим фактом, що він був проти “помаранчевої революції”.