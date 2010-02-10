Європарламент хоче більшої допомоги Гаїті

Страсбург. 10 лютого. УНІАН. Європарламент хоче, щоб допомога Гаїті стала пріоритетом ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 648 депутатів, проти – 1, утрималися – 33.

“Всебічна оцінка необхідна для визначення коротко- та довготермінових потреб н

населення та участі ЄС в процесі реконструкції”, - зазначається у резолюції, яка також висловлює солідарність з постраждалими від землетрусу в Гаїті.

Депутати висловили особливу стурбованість ситуацією, в якій опинилися найбільш вразливі верстви населення, передусім, жінки та діти. Разом з тим, депутати підтримали тимчасовий мораторій на усиновлення дітей з Гаїті раніше, ніж через 2 роки після початку розгляду заявки на усиновлення. Депутати також висловилися за те, щоб діти, що залишилися на самоті, отримали відповідний догляд і допомогу в пошуку батьків.

Депутати Європарламенту також закликали Єврокомісію представити якомога швидше пропозиції щодо створення Європейських сил цивільного захисту, які дадуть можливість Євросоюзу зібрати разом вісі необхідні засоби для надання термінової гуманітарної допомоги протягом 24-х годин після катастрофи.

Депутати Європарламенту також привітали рішення країн “великої сімки” анулювати всі борги Гаїті, загальна сума яких сягає близько 1 млрд. дол. При цьому, в резолюції міститься сподівання, що інші міжнародні донори, в тому числі МВФ, схвалять схожі рішення.