Єврокомісія каже, що демократична Україна важлива для сусідів

Страсбург. 10 лютого. УНІАН. Єврокомісія заявляє про важливість демократичних змін в Україні для її сусідів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі під час сесії Європарламенту комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ, представляючи промову, підготовлену Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Це дуже важлива подія не лише для самої країни, але й для регіону в цілому. Це важливо, тому що демократична Україна буде слугувати важливим прикладом її сусідам”, - зачитав С.ФЮЛЄ.

Він зазначив, що ЄС вітає позитивні оцінки, які були надані українським президентським виборам міжнародними спостерігачами.

Комісар ЄС заявив, що кожні вибори мають переможців і переможених.

“Ми вже чули про можливе оскарження результатів в судах, і до деяких регіональних судів справи були вже подані. Це логічно і законно, щоб можливі проблеми були розслідувані. Водночас, найважливіше, що виборчий процес в цілому проводився в спокійній манері”, - наголосив С.ФЮЛЄ.

Крім того, комісар звернув увагу на високу явку українських виборців на вибори, що, за його словами, свідчить про подальше посилення української демократії, а також про те, що люди, які ідуть до виборчих дільниць, сподіваються, що їх голос буде почутим.