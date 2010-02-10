В Австрії 7 годин стояла міжнародна автомагістраль

Київ. 10 лютого, УНІАН. Унаслідок масштабного ДТП в Австрії більш ніж на сім годин був зупинений автомобільний рух на швидкісній автомагістралі, що веде із Відня до Італії та Словенії.

Як передає ИТАР-ТАСС, в одному з тунелів на ділянці дороги між містами Грац і Клагенфурт сталося зіткнення дев’яти машин. У результаті аварії одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Причиною пригоди, на думку дорожньої поліції, стали сильний снігопад і перевищення швидкості. Автомобіль, яким керувала 28-річна дівчина, був буквально розплющений при зіткненні із двома вантажівками.