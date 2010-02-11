Європарламент очікує реформ від кандидатів в члени ЄС

Страсбург. 11 лютого. УНІАН. Європарламент вважає, що кандидати на членство в ЄС мають продовжити реформи, особливо – Туреччина.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у трьох резолюціях, схвалених 10 лютого на засіданні сесії Європарламенту у Страсбурзі щодо прогресу в 2009 році Хорватії, колишньої югославської республіки Македонія та Туреччини.

В резолюції щодо прогресу Хорватії депутати висловили думку про те, що переговори про приєднання країни до ЄС можуть бути завершені ще в 2010 році, що, у свою чегу, дасть позитивний поштовх для процесу інтеграції решти країн Західних Балкан.

“За” цю резолюцію проголосували 582 депутати, проти – 24, утрималися – 37.

Разом з тим, депутати вважають, що Хорватія має посилити систему публічної адміністрації, продовжити судову реформу, посилити боротьбу з корупцією та організованою злочинністю і забезпечити повернення біженців.

Депутати очікують на повну співпрацю Хорватії з Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії і на надання доступу до всіх необхідних матеріалів в рамках цього процесу.

В резолюції щодо Колишньої югославської республіки Македонія депутати висловили сподівання на те, що переговори з цією країною про вступ до ЄС розпочнуться у найближчому майбутньому і попросили Європейську Раду на саміті в березні цього

року прийняти рекомендації Єврокомісії щодо початку таких переговорів.

“За” цю резолюцію проголосували 548 депутати, проти – 45, утрималися – 35.

Депутати також закликали владу Македонії та Греції подвоїти зусилля для розв’язання питання щодо назви країни. При цьому, депутати вважають, що ЄС має бути готовим допомогти у переговорному процесі.

В резолюції щодо Туреччини депутати зазначили, що прогрес в конкретних реформах в 2009 році залишається обмеженим.

“За” цю резолюцію проголосували більшість депутатів європарламенту.

Так, депутати висловили жаль тим, що Туреччина чотири роки поспіль не може ратифікувати додатковий протокол до Угоди про асоціацію між Туреччиною та ЄС, а також щодо рішення Конституційного суду Туреччини закрити Партію демократичного суспільства.

Депутати також висловили переконання в тому, що Туреччина має покращити зусилля для того, щоб відповідати Копенгагенським критеріям. Турецький уряд, згідно з резолюцією, має сприяти конкретними кроками розв’язанню проблеми Кіпру.

Європарламент привітав підписання угоди про приєднання Туреччини до будівництва газопроводу “Набукко” і закликав відкрити новий розділ на переговорах з Туреччиною про вступ до ЄС щодо співпраці в сфері енергетики.