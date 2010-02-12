Франція готова встановити в аеропортах сканери тіла людини

Київ. 12 лютого. УНІАН. Національні збори (парламент) Франції схвалили на своєму засіданні використання в аеропортах країни новітніх сканерів для огляду пасажирів.

Такі пристрої повністю просвічують одяг і дозволяють вмить виявити заховану під ним зброю і вибухівку, не вдаючись до ручного обшуку, повідомляє NEWSru.

Передбачено, що ніяких зображень, одержаних при використанні сканерів, служби безпеки аеропортів зберігати не будуть. Крім того, оператору установки не будуть відомі ім`я і прізвище пасажира, що проходить огляд, передає ІТАР-ТАСС.

Використання сканерів в експериментальному порядку терміном на три роки розпочнеться у Франції з набуття чинності закону про внутрішню безпеку, що знаходиться зараз на розгляді парламенту .

Європейські країни беруть на озброєння ці новітні засоби контролю на прохання США, які мають намір таким чином підвищити рівень безпеки на трансатлантичних рейсах.

Рішення про їх застосування вже прийняті Нідерландами і Великобританією.