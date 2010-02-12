У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри планують, зокрема, схвалити Внутрішню безпекову стратегію – документ, що визначає основні загрози та виклики для ЄС, пов’язані зі злочинами. Серед таких викликів – тероризм, організована злочинність, наркотрафік, кібер-злочинність, торгівля людьми, сексуальна експлуатація неповнолітніх, дитяча порнографія та транскордонна злочинність. Головна мета цього документу – подальший розвиток спільних засобів та політики з метою створення більш інтегрованого підходу до протидії злочинності.

Дата події: 25-26 лютого 2010 року. Час початку: 09:30, 25 лютого 2010 року.