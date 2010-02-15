Щонайменше 10 осіб загинули в результаті зіткнення поїздів у Бельгії

Брюссель. 15 лютого. УНІАН. Щонайменше 10 осіб загинуло в результаті зіткнення поїздів у Бельгії.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зіткнення сталося сьогодні вранці у місті Халь неподілк від столиці Бельгії – Брюсселю.

За даними керівника провінції Фламандський Брабант Лодевіка Де ВІТТЕ, зіткнення сталося в результаті того, що один з поїздів рухався на червоне світло.

В результаті зіткнення 11 осіб важко поранені, серед яких одна дитина. Від 100 до 150 пасажирів отримали легкі поранення.

Разом з тим, кількість постраждалих може зрости, оскільки поки не вадлося евакуювати усі жертви.