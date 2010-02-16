ЄС може розпочати переговори про приєднання до Ради Європи до липня
Якщо буде політична воля
Брюссель. 16 лютого. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД сподівається, що переговори про приєднання ЄС до Конвенції прав людини розпочнуться ще у першій половині цього року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив, виступаючи сьогодні на брифінгу, організованому Європейським політичним центром.
“Це - один з пріоритетів іспанського головування в ЄС. Сподіваюсь, що переговори розпочнуться до завершення їх головування”, - сказав Генсек Ради Європи.
Водночас він не став робити прогнозів щодо того, скільки часу можуть тривати такі переговори, оскільки є багато технічних питань.
“Є люди, які вирішують проблеми, є люди, які вигадують проблеми”, - додав Т.ЯГЛЕНД.
Він також в черговий раз висловив впевненість в тому, що приєднання Євросоюзу до Ради Європи піде лише на користь громадянам країн-членів ЄС. При цьому, Т.ЯГЛЕНД наголосив, що ЄС та Рада Європи не є конкурентами в питанні захисту прав людини, а органічно доповнюють одне одного.
Як повідомляв УНІАН, ідея приєднання ЄС в цілому до Конвенції захисту прав людини активно обговорюється в Європі протягом кількох останніх років. Приєднання ЄС до Конвенції надасть, зокрема, право громадянам ЄС оскаржувати рішення центральних органів влади Євросоюзу у Європейському суді з прав людини у Страсбурзі, якщо такі рішення порушуватимуть положення Конвенції.