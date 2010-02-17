Прокуратура Парижу підтверджує пограбування доньки Черновецької

Київ. 17 лютого, УНІАН. Прокуратура паризького передмістя Бобіньї підтверджує, що одержала скаргу про пограбування від імені дочки мера Києва Кристини ЧЕРНОВЕЦЬКОЇ, однак продовжує перевіряти особу позивача.

Про це сказала РІА “Новости” представник генсекретаріату прокуратури.

”У нас є скарга, подана від імені дочки мера Києва”, - сказала представник прокуратури, підтвердивши, що скаргу подала пані на ім’я Кристина ЧЕРНОВЕЦЬКА. ”Зараз слідчі перевіряють її особу, зв`язуються з посольством, перевіряють списки пасажирів (аеропорту) тощо”, - відзначила співбесідниця агентства. За її словами, слідство поки що нічого не знає про грабіжника. ”У нашому розпорядженні є тільки скарга потерпілої”, - сказала вона.

Як повідомлялося, 15 лютого французькі ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що невідомий пограбував К.ЧЕРНОВЕЦЬКУ, витягнувши з машини сумку з коштовностями на суму 4,5 млн. євро. коли вона їхала автомобілем з паризького аеропорту

16 лютого радник мера Києва Марта ГРИМСЬКА спростувала цю інформацію, заявивши українським ЗМІ, що К.ЧЕРНОВЕЦЬКА перебуває у Києві. Диппредставництво України у Франції, у свою чергу, не коментує цю інформацію. ”Посольство не давало жодних коментарів жодному виданню”, - заявила РІА “Новости” представник посольства.