Єврокомісія дозволила Microsoft купити пошуковий бізнес Yahoo

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Єврокомісія дозволила Microsoft придбати пошуковий бізнес Yahoo.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

“Комісія дійшла висновку, що така концентрація не погіршить суттєво конкуренцію в Європейській економічній зоні чи якійсь окремій її частині”, - зазначається у повідомленні.

Згідно з угодою між Microsoft та Yahoo, Microsoft купить 10-річну ексклюзивну ліцензію на пошукові технології Yahoo. Microsoft також забезпечить роботу для персоналу Інтернет-пошуку та пошукової реклами Yahoo. В обмін Microsoft протягом перших 5-ти років залишатиме 12% прибутків від пошуку, і сплачуватиме 88% Yahoo у вигляді плати за трафік.

У повідомленні Єврокомісії зазначається, що в Європейській економічній зоні діяльність Microsoft та Yahoo в області Інтернет пошуку дуже обмежена, їх спільна ринкова частка не перевищує 10%, у той час Google має частку в 90%.

У зверненні Microsoft до Єврокомісії щодо отримання дозволу на придбання Yahoo зазначалося, що це об’єднання може посилити конкуренції на ринку Інтернет-пошуку та пошукової реклами.