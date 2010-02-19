Єврокомісія дозволила Microsoft купити пошуковий бізнес Yahoo
Злиття не вплине суттєво на конкуренцію в ЄС
Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Єврокомісія дозволила Microsoft придбати пошуковий бізнес Yahoo.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила прес-служба Єврокомісії.
“Комісія дійшла висновку, що така концентрація не погіршить суттєво конкуренцію в Європейській економічній зоні чи якійсь окремій її частині”, - зазначається у повідомленні.
Згідно з угодою між Microsoft та Yahoo, Microsoft купить 10-річну ексклюзивну ліцензію на пошукові технології Yahoo. Microsoft також забезпечить роботу для персоналу Інтернет-пошуку та пошукової реклами Yahoo. В обмін Microsoft протягом перших 5-ти років залишатиме 12% прибутків від пошуку, і сплачуватиме 88% Yahoo у вигляді плати за трафік.
У повідомленні Єврокомісії зазначається, що в Європейській економічній зоні діяльність Microsoft та Yahoo в області Інтернет пошуку дуже обмежена, їх спільна ринкова частка не перевищує 10%, у той час Google має частку в 90%.
У зверненні Microsoft до Єврокомісії щодо отримання дозволу на придбання Yahoo зазначалося, що це об’єднання може посилити конкуренції на ринку Інтернет-пошуку та пошукової реклами.