Дипломати ЄС обговорять утискання поляків в Білорусі

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС обговорить ситуацію з утисканням прав поляків в Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело, близьке до керівництва ЄС.

“Відбудеться дискусія для того, щоб зрозуміти, куди ми рухатимемося далі”, - сказав співрозмовник агентства. Він зазначив, що обговорення ситуації відбудеться 22 лютого на засіданні Ради. При цьому міністри закордонних справ країн-членів ЄС не планують схвалювати ніяких документів за підсумком обговорення ситуації в Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.