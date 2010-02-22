ЄС продовжив на рік санкції проти посадовців Придністров`я

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. ЄС продовжив на рік обмежувальні заходи проти лідерів Придністров’я, однак призупинив їх дію до вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради закордонних справ.

У схвалених сьогодні висновках, Рада закордонних справ ЄС привітала позитивний розвиток у процесі врегулювання Придністровського конфлікту в останні місяці, зокрема, зростаючу відкритість нового уряду Молдови та де-факто влади Придністров’я до переговорів.

Водночас, Рада відзначила, що ніякого суттєвого прогресу в політичному врегулюванні конфлікту, так і не було здійснено. Виходячи з цього, Рада продовжила на один рік обмежували заходи проти керівництва Придністров’я, запроваджені в 2004 році після компанії із закриття шкіл, викладання в яких відбувалося молдовською мовою з використанням латиниці. Разом з тим, застосування цих заходів призупинено до кінця вересня 2010 року. Крім того, Рада закордонних справ вирішила викреслити 3 прізвища зі списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію ЄС.

Рада також закликала фактичне керівництво Придністров’я докласти конструктивних зусиль для політичного врегулювання конфлікту.