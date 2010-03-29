”Північний потік” не загрожує Україні

Київ. 29 березня. УНІАН. Будівництво газопроводу з Росії до Європи «Північний потік» не несе загрози для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні йшлося в Києві під час відео-моста «Київ-Берлін» за участю українських і німецьких експертів.

Зокрема, колишній представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ поцікавився у німецьких експертів, які загрози, на їхню думку, принесе Україні будівництво «Північного потоку».

«І Північний, і Південний потоки, які будуються, не можуть перебрати на себе весь потік газу. Тобто, я не бачу такої глобальної загрози для України як країни-транзитера», - відповів на запитання Б.СОКОЛОВСЬКОГО німецький експерт Рейнер ЛІНДНЕР. Він повідомив, що на українських підприємствах виготовляється 5 компресорів для «Північного потоку» і, таким чином, вважає експерт, Україна бере участь у цьому проекті.

У свою чергу Б.СОКОЛОВСЬКИЙ назвав «Північний потік» «ударом по українській економіці», оскільки 2/3 газу, який йде транзитом через Україну, після завершення будівництва «Північного потоку» йтиме транзитом по цьому газопроводу. «Якби ви нас запросили в консорціум «Північний потік», я б це зрозумів. А коли ви будуєте, а ми вам поставляємо турбіни, то цього мало, на мій погляд», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Газопровід Nord Stream (Північний потік) повинен з`єднати Росію та Євросоюз через акваторію Балтійського моря від Виборга до Грайфсвальда (Німеччина). Проект реалізують «Газпром» і німецькі компанії E.ON і BASF.

Для будівництва газопроводу необхідна згода п`яти країн, через води яких він пройде - Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Проти проекту виступає низка країн Балтійського регіону, зокрема Естонія та Литва, мотивуючи це потенційною загрозою для екології.

Як очікується, перша нитка Nord Stream потужністю 27 мільйонів тонн газу на рік буде збудована до 2011 року, а друга аналогічної потужності - до 2012 року.