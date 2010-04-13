Україна відмовилася від збагаченого урану

Київ. 13 квітня. УНІАН. Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

Про таку ініціативу заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ, яка відбулася напередодні у Вашингтоні в рамках саміту з ядерної безпеки, повідомляє прес-служба Президента України.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Президент США Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбавитися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

Як уточнив офіційний представник Білого дому Роберт ГІББС, йдеться про близько 90 кг збагаченого урану, який зберігається у науково-дослідних центрах України.

За оцінками фахівців, такої кількості матеріалу достатньо для створення декількох ядерних боєприпасів.

У зв’язку з цим, Б.ОБАМА високо оцінив це рішення України як історичний крок і підтвердження її лідерства у справі ядерної безпеки та нерозповсюдження.

Президенти домовилися, що їхні країни вивчать шляхи зміцнення співпраці у сфері мирного використання атомної енергії, включаючи розвиток українських потужностей у сфері ядерних досліджень та зусилля з диверсифікації постачання палива для української атомної енергетики відповідно до Угоди про співробітництво у сфері ядерної енергетики та інших додаткових двосторонніх домовленостей, котрі можуть бути узгоджені між Україною та США.

Лідери двох країн також погодилися продовжити спільну роботу над забезпеченням ядерної безпеки, включаючи зусилля з безпеки майданчика ЧАЕС.

“США внесли майже 250 млн. доларів з цією метою і підтверджують свій намір і у подальшому підтримувати Україну та інші сторони у питанні приведення Чорнобильської АЕС у безпечний стан”, – підкреслюється у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Президент України своїм Указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, яке пройшло у закритому режимі 9 квітня 2010 року. За поінформованими джерелами агентства, це рішення стосувалося ініціативи української сторони відмовитися від запасів високозбагаченого урану.