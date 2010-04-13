Польський уряд виділив 6,5 млн. євро родичам загиблих під Смоленськом

Варшава. 13 квітня. УНІАН. Польський уряд виділив близько 6 млн. євро на організацію заходів із поховання жертв авіакатастрофи президентського літака та допомогу родичам загиблих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, близько 1 млн. євро отримають родичі 96-ти трагічно загиблих громадян Польщі.

Кожна родина отримає близько 10,5 тис. євро.

Уряд також закликав керівників воєводств максимально сприяти родичам загиблих у питаннях похорон. Зокрема, максимально спростити всі необхідні формальні процедури, пов’язані з похованням.

”У кожному воєводстві за дорученням міністра був визначений координатор, який буде опікуватися родичами загиблих. Він має надавати будь-яку допомогу, якої родина потребуватиме”, - зазначається у повідомленні прес-служби уряду.

Як повідомляв УНІАН, урядовий літак польського президента Ту-154 розбився під Смоленськом у суботу вранці.

За попередніми даними, літак зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман.

На борту перебувало 96 осіб - 88 пасажирів і 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Серед загиблих сам Президент, його дружина і частина керівництва країни.

Вони прямували в Катинь, щоб взяти участь в жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.