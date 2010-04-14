Кабмін хоче кредиту ЄБРР та ЄІБ на автодороги навколо Києва

Київ. 14 квітня. УНІАН. Кабінет Міністрів України в 2010 році має намір залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) по 413,1 млн. євро для реалізації проекту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва».

Про це йдеться в проекті Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, загальна вартість проекту становить 1 млрд. 103,4 млн. євро. Відповідальним виконавцем за даним проектом визначено Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор).

Також уряд має намір поточного року залучити 400 млн. дол. кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху». Загальна вартість проекту – 500 млн. дол., відповідальний виконавець – Укравтодор.

Основними заходами в рамках цього проекту є: реабілітація автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, розвиток інституційного та кадрового потенціалу.

Крім того, на 2010 рік заплановано реалізацію проекту «Покращення стану автомобільної дороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці Лубни – Полтава» загальною вартістю 708,6 млн. дол., із яких 60 млн. дол. планується залучити у вигляді кредиту МБРР.