Європарламент поки не вирішив, чи проводитиме свою сесію

Брюссель. 18 квітня. УНІАН. Європарламент поки не визначився щодо проведення своєї пленарної сесії в Страсбурзі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила депутат Соня АЛЬФАНО (група лібералів та демократів, Італія).

“Всі інституції, крім Європарламенту, взяли до уваги ситуацію (з проблемами з авіарухом – УНІАН), ми повинні чекати до завтрашнього вечора! Ми вже знаємо, що багато депутатів, можливо, більшість, не приїдуть на сесію”, - зазначила депутат.

За її словами, вона, наприклад, для приїзду на сесію має скористатися трьома літаками.

Депутат назвала такий підхід керівництва Європарламенту неприйнятним, зазначивши, що рішення щодо проведення чи скасування пленарного тижня, який має відбутися з 19 по 22 квітня у Страсбургу, мало б бути схвалено ще сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС вже скасувала проведення ряду засідань за участю представників урядів країн-членів ЄС через проблеми з авіаційним рухом. Авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.