IATA закликає уряди Європи переглянути рішення про авіапростір

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA закликає уряди Європи переглянути рішення щодо закриття повітряного руху.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні, розміщеному сьогодні на офіційному сайті IATA.

“Ми достатньо давно перебуваємо в цій кризі, щоб висловити наше незадоволення тим, як уряди керують нею – без оцінки ризиків, без консультацій, без координації і без лідерства”, - цитуються у повідомленні слова Генерального директора IATA Джованні БІЗІНЬЯНІ.

За його словами, внаслідок обмежувальних заходів щоденно авіакомпанії втрачають щонайменше 200 млн. дол. доходів.

Ген директор IATA піддав критиці той факт, що проведення надзвичайного засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС у режимі відео-конференції відбудеться лише на п’ятий день кризи.

IATA також піддала критиці єдину європейську методологію закриття авіаційного простору, що базується на теоретичному моделюванні хмари попелу.

“Це означає, що уряди не взяли на себе відповідальності схвалити чіткі рішення на підставі фактів”, - заявив Дж.БІЗІНЬЯНІ.

Генеральний директор IATA зазначив, що провів консультації з рядом авіаційних компаній, які нормально літали в місцях хмари з вулканічним попелом, і закликав уряди країн Європи переглянути підходи до закриття авіаційного простору. За його словами, проведення оцінки ризиків має дати можливість відкрити щонайменше окремі “коридори”, якщо не весь авіаційний простір.

Дж.БІЗІНЬЯНІ також звернув увагу на те, що ряд європейських авіакомпаній провели тестові польоти, результати яких продемонстрували відсутність будь-якого негативного ефекту від попелу. При цьому, за словами Гендиректора IATA, авіакомпанії використовують різноманітні заходи для забезпечення безпеки польотів, які включають в себе денні польоти, обмеження на окремі “коридори”, спеціальні процедури набору та зниження висоти і більш часті перевірки двигунів для виявлення можливих ушкоджень.

Він також закликав до термінового засідання Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) для визначення шляхів, яким чином уряди можуть ухвалювати рішення про відкриття та закриття повітряного руху з тим, щоб такі рішення схвалювалися у найефективніший спосіб.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.

Сьогодні іспанське головування в ЄС проведе надзвичайне засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС в режимі відео-конференції для оцінки ситуації, що склалася.