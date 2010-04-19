НАТО не вистачає 450 тренерів в Афганістані

Брюссель. 19 квітня. УНІІАН. НАТО не вистачає ще 450 тренерів для навчання сил безпеки Афганістану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“В останні тижні було обіцяно і підтверджено країнами-учасницями направлення 850-ти тренерів до Афганістану... НАТО не вистачає ще 450 тренерів”, - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що під час засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів закордонних справ, яке має відбутися цього тижня у Талліні, він закличе міністрів всіх 46-ти країн, що беруть участь в операції НАТО в Афганістані, направити додатково тренерів до цієї країни.

Як повідомляв УНІАН, в планах НАТО – поступова передача відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки. Для цього необхідно підготувати потрібну кількість правоохоронців.