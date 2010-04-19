Єврокомісія рекомендує розв`язати проблеми з візами постраждалих від вулкану

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Єврокомісія рекомендує країнам-членам вирішити проблеми з короткостроковими візами для громадян третіх країн, які через закриття повітряного руху змушені продовжити перебування на території ЄС, або були змушені знаходитися в транзитних зонах європейських аеропортів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, рекомендації стосуються двох категорій громадян. Так, громадянам третіх країн, які не можуть виїхати за межі ЄС через припинення авіаційного руху і термін дії віз яких завершився 15-го квітня, або завершується найближчим часом. Єврокомісія пропонує таким громадянам дозволити перебувати в країнах-членах ЄС до нормалізації ситуації, і ставити штампи в паспорти при виїзді за межі Шенгенської зони без урахування додаткового перебування на території ЄС, як порушення.

Крім того, Єврокомісія визначила ще дві категорії громадян третіх країн, які постраждали від повітряної кризи.

Так, для громадян, які не можуть повернутися до своїх країн літаком і бажають зробити це наземними видами транспорту, але не мають віз до країн ЄС, Єврокомісія пропонує надати короткострокові транзитні візи.

Крім того, Комісія також пропонує надає короткострокові візи для громадян, які знаходяться в транзитних зонах аеропортів, і не змогли вилетіти до країн призначення через заборону польотів.

Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.