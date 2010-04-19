Іспанія скличе ще одне засідання Ради міністрів транспорту ЄС
Для оцінки економічного впливу кризи
Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Іспанія проведе ще одне надзвичайне засідання Ради міністрів транспорту ЄС для оцінки наслідків закриття авіаційного руху для економіки.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню надзвичайного засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.
“Я задоволений, що іспанське головування погодилось провести ще одне надзвичайне засідання Ради міністрів ЄС з питань транспорту для того, щоб обговорити більш детально економічні наслідки кризи”, - сказав він.
Віце-президент не надав інших деталей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Іспанія вже провела надзвичайне засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС для вирішення проблеми із закриттям значної частини авіаційного простору Європи для польотів. За підсумками засідання, що відбувалося в режимі відео-конференції, було вирішено посилити координацію, а також було схвалено нові заходи безпеки, які можуть дати можливість збільшити кількість польотів в Європі вже починаючи з вівторка, 20-го квітня.