До Севастополя прибув фрегат ВМС США

Севастополь. 20 квітня. УНІАН. До порту Севастополя з неофіційним візитом сьогодні прибув фрегат Військово-морських Сил США «Джон Л. Хол».

Як передає кореспондент УНІАН, американський корабель пришвартувався біля причалу морського вокзалу.

На Графській пристані прихід американського фрегата зустрічав пікет у складі близько 50 активістів Прогресивної соціалістичної партії України та її прихильників, які тримали в руках плакати «НАТО - ні!», «Севастополь не буде базою натовської воєнщини!», «Ні України - в НАТО, НАТО - в Україні!», і скандували приблизно те саме, що написане на плакатах.

Як повідомив УНІАН лідер міської організації ПСПУ, голова фракції «Народна опозиція» у Севастопольській міській раді Євген ДУБОВИК, акція ПСПУ є легітимною, її керівництво в Севастополі завчасно повідомило міську владу про проведення пікету. Порядок у районі стоянки корабля забезпечує севастопольська міліція. Будь-яких ексцесів під час приходу корабля та акцій протесту не відбулося.

Інші політичні сили регіону протестних акцій в районі морвокзалу не проводили.

Корабель ВМС США прибув в порт Севастополя з метою відпочинку членів екіпажа. Для американських моряків буде організовано екскурсію по історичних і культурних місцях міста-героя.

Сьогодні у першій половині дня мають відбутися протокольні зустрічі командувача Військово-морськими Силами Збройних сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА, а потім керівника Севастопольської міськдержадміністрації Валерія САРАТОВА з командиром американського корабля і супроводжуючими його особами.

Планується, що вранці 21 квітня на футбольному майданчику в парку на вул. Одеській відбудеться товариський матч з футболу між командами фрегата «Джон Л.Холл» ВМС США і корвета «Придніпров’я» ВМС України.

Цього самого дня військовослужбовці ВМС України, учні і викладачі загальноосвітніх шкіл Севастополя зможуть побувати на борту корабля ВМС США з ознайомлювальною екскурсією.

Увечері того самого дня на площі Нахімова планується виступ групи військових музикантів американського корабля.

22 квітня фрегат «Джон Л.Холл» залишить порт Севастополь.