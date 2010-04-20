Бельгія частково відкрила авіаційний рух
Міністри думають над поверненням бельгійців, блокованих за кордоном
Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Бельгія частково відкрила авіаційний простір.
Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.
Згідно з повідомленнями, починаючи з 8-00 в аеропортах Брюсселя, Льєжа та Шарлєруа дозволено здійснювати посадки літаків. Разом з тим, виліт залишається забороненим до 14-00.
Разом з тим, рада міністрів Бельгії вивчає можливості для прискорення повернення до Бельгії 33 тис. Бельгійців, блокованих через закриття авіаційного руху в інших країнах світу.
Як передає Інтернет-версія газети “Le Soir”, розглядається, зокрема, можливість використання літаків Міністерства оборони країни.
Як повідомляв УНІАН, авіарух у значній частині Європи паралізований з 15 квітня через попіл від ісландського вулкану Ейяфьяллайокуль.
Європейські чиновники після засідання Ради міністрів з питань транспорту ЄС 19 квітня пообіцяли поступове відкриття авіаційного руху, починаючи від сьогодні.