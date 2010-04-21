Польща просить пояснити заміну ламп на смузі аеродрому Смоленська

10:58, 21 квітня 2010
Новини ЄС
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Лампи поміняли після катастрофи літака Качинського

Варшава. 21 квітня. УНІАН. Польська прокуратура звернулася до російських слідчих з проханням пояснити заміну ламп освітлення злітно-посадкової смуги на аеродромі під Смоленськом після катастрофи літака Президента Польщі Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє портал телеканалу TVN24.

За словами прес-секретаря Головної військової прокуратури Польщі Збігнєва ЖЕПИ, польські слідчі звернулися до російської сторони після опублікування у ЗМІ інформації та фотографій, на яких видно, як працівники аеродрому замінюють лампи.

Водночас керівник Військової окружної прокуратури Іренеуш ШЕЛЬОНГ на прес-конференції у Варшаві у вівторок відмовився детальніше прокоментувати цю справу. ”Є правило, що під час слідства не повинні випереджатися рухи слідчих органів. Оприлюднення, відкриття своїх рухів може ускладнити хід розслідування”, - сказав він.

Портал TVN24 опублікував фотографії білоруського журналіста Сергія СЕРЕБРО, зроблені на аеродромі після авіакатастрофи. На фотографіях зображені люди у військовій та міліцейській формі, які міняли лампи на злітно-посадковій смузі. Журналіст також сфотографував, як вони тягнули кабель до ламп освітлення, що може свідчити про їхню несправність на момент катастрофи президентського літака, відзначає TVN24.

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