Боснії та Герцеговині надано ПДЧ

Київ. 23 квітня. УНІАН. НАТО надала План дій для членства (ПДЧ) Боснії і Герцеговині.

Про це заявив у четвер увечері в Таллінні офіційний представник альянсу Джеймс АППАТУРАЙ за підсумками першого робочого засідання неформальної зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн НАТО, передає ІТАР-ТАСС.

”Рішення про запуск ПДЧ для Боснії і Герцеговини прийнято, але з низкою додаткових умов”, - сказав Дж.АППАТУРАЙ.

У четвер генеральний секретар Альянсу Андерс Фог РАСМУССЕН заявив: ”За останній рік Боснія і Герцеговина добилася значних успіхів у своїй військовій реформі і прийняла рішення направити свій підрозділ до Афганістану до складу Міжнародних сил сприяння безпеці (ІСАФ). Ми дуже високо цінуємо цей вклад. Сьогодні Боснія і Герцеговина стоїть ближче, ніж будь-коли, до одержання ПДЧ”.

План дій для членства в НАТО не визначає термінів вступу країни до Альянсу, він лише фіксує програму підготовки до цього.