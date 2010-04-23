В Україну прибув британський принц Ендрю

Київ. 23 квітня, УНІАН. Принц Великої Британії Ендрю, Герцог Йоркський на запрошення уряду України прибув з офіційним візитом до Києва як Спеціальний представник Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві Великої Британії в Україні.

Метою візиту є сприяння подальшому розвитку двосторонньої та міжнародної торгівлі між Великою Британією та Україною, обговорення поточної економічної ситуації та ситуації у сфері інвестицій та ознайомлення з програмою урядових економічних реформ.

«Приємно бачити, що останні економічні показники свідчать про те, що в Україні відновлюється економічне зростання. Я сподіваюсь обговорити питання економіки та торгівлі, а також інвестиційний та бізнесовий клімат з Президентом та вищими представниками уряду, а також з представниками британських і міжнародних компаній, що активно працюють в Україні», - цитує посольство Принца Ендрю.

23 квітня Принц Ендрю зустрінеться з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.