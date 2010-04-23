Бізнесмени Великобританії хочуть інвестувати в Україну

Київ. 23 квітня. УНІАН. Бізнесмени Великої Британії зацікавлені вкладати кошти в розвиток української економіки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це сьогодні заявив Принц Великої Британії ЕНДРЮ, Герцог Йоркський під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Наш британський бізнес міг би виконувати важливу роль у тому, щоб інвестувати в Україну і допомагати їй розвиватися так і настільки, як ви собі це плануєте», - підкреслив він.

У свою чергу, М.АЗАРОВ зазначив, що уряд України виступає за лібералізацію зовнішньої торгівлі і створює сприятливий інвестиційний клімат.

«Ми послідовні прихильники лібералізації зовнішньої торгівлі. Ми вважаємо, що модернізація економіки може відбуватися тільки в умовах відвертості», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для модернізації української економіки важливим є залучення й іноземних інвестицій. М.АЗАРОВ також підкреслив, що для створення сприятливого інвестиційного клімату уряд планує запровадити механізм дерегулювання економіки, крім того, планується зменшити розмір ПДВ і податку на прибуток, а також скасувати цілий ряд дрібних податків, які обтяжують підприємців.

Також, повідомив прем`єр-міністр України, з метою прискорення інноваційних змін уряд планує створити вільні від податків зони – технопарки. «Таким чином ми створюємо умови, які фінансовими інвесторами будуть сприйняті позитивно», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Принц Великої Британії ЕНДРЮ, Герцог Йоркський на запрошення уряду України перебуває з офіційним візитом в Києві як Спеціальний представник Великої Британії з питань міжнародної торгівлі та інвестицій.

23 квітня Принц ЕНДРЮ зустрівся з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ. У ході візиту запланована і зустріч з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.