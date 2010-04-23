Греція попросила фінансову підтримку

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Греція попросила Єврокомісію, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та голову Єврогрупи – прем’єр-міністра Люксембургу Жан-Клода ЮНКЕРА надати їй фінансову допомогу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Міністерстві фінансів Греції, відповідний лист було направлено сьогодні.

“Греція просить активувати механізм підтримки”, - написано у листі, підписаному міністром фінансів країни Георге ПАПАКОНСТАНТІНУ.

У спільній заяві Єврокомісії, ЄЦБ та головування Єврогрупи зазначається, що сторони взяли до уваги офіційний запит Греції про активацію механізму допомоги. Крім того, сторони наголосили, що підтримка надаватиметься в рамках програми, яка зараз готується Єврокомісією, ЄЦБ та МВФ спільно з владою Греції.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.