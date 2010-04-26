Страсбург. 26 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вшанувала пам’ять загиблих польських урядовців в катастрофі літака.

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицією Президента ПАРЄ Мевлута ЧАВУШОГЛУ, на початку засідання весняної сесії ПАРЄ депутати вшанували пам’ять загиблого Президента Польща Лєха КАЧИНСЬКОГО та ще 95 людей в катастрофі під російським Смоленськом.

“В цій катастрофі ми втратили і трьох членів нашої Асамблеї”, - сказав Президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качинського розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. На борту літака перебувало 96 осіб. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.