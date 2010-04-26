Попеску став віце-президентом ПАРЄ

Страсбург. 26 квітня. УНІАН. Голову української парламентської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Івана ПОПЕСКУ обрано віце-президентом Асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на початку роботи весняної сесії ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, під час зимової сесії ПАРЄ наприкінці січня Асамблея не змогла обрати віце-президента від України.

Тоді проти кандидатури І.ПОПЕСКУ виступили ряд українських депутатів, в тому числі Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, які направили відповідного листа Президенту ПАРЄ.

Асамблея у січні вирішила перенести затвердження кандидатури віце-президента ПАРЄ до врегулювання ситуації українською делегацію.