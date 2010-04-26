ЄБРР готовий зберегти обсяги інвестування в Україну

Київ. 26 квітня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий зберегти обсяги інвестування в України на рівні 2009 року, тобто близько 1,1 млрд. євро або 1,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми готові інвестувати на рівні минулого року», - сказав він.

Зокрема, ЄБРР готовий підписати угоду про надання «Укравтодору» 200-250 млн. євро для будівництва дороги М06.

При цьому Т.МІРОВ підкреслив, що підписання проектів і вибірка коштів може розпочатися лише після вирішення низки питань. Серед них - корпоратизація низки державних компаній, яким надаються кошти ЄБРР, питання надання гарантій, особливо за проектами, які реалізуються в муніципалітетах.

Також ЄБРР заявив про готовність надання грантів на підготовку спільних проектів. Щодо можливого фінансування модернізації української газотранспортної системи Т.МІРОВ нагадав, що ЄБРР розглядає можливу участь у цьому проекті в обсязі 400-450 млн. доларів.

«Остаточного рішення ще немає, але ми думаємо, що це може бути на рівні 400-450 млн. доларів», - сказав він.

При цьому президент ЄБРР підкреслив, що необхідною умовою початку цього проекту спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями є реформування компаній у цьому секторі, підвищення їх транспарентності.

За офіційною інформацією, обсяг операцій бізнесу за весь час за проектами ЄБРР на кінець минулого року становив 4,8 мільярдів євро. Три чверті цих коштів одержав приватний сектор. ЄБРР почав співпрацю з Україною в 1993 році. Минулого року річний обсяг операцій банку вперше перевищив півтора мільярда доларів.