Польський уряд призначив допомогу родичам загиблих в літаку
Середній розмір допомоги - 550 дол.
Варшава. 26 квітня. УНІАН. Польський уряд призначив родичам загиблих в авіакатастрофі під російським Смоленськом фінансову допомогу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
Спеціальну щомісячну фінансову допомогу в розмірі близько 700Сере дол. (до оподаткування) до 25 років отримуватиме 71 дитина жертв авіакатастрофи. Троє дітей-інвалідів отримуватимуть допомогу без вікових обмежень.
Фінансову допомогу також виплачуватимуть вдовам загиблих, які мають на утримані троє та більше дітей, безробітним-родичам жертв, батькам та інвалідам, якими опікувалися загиблі.
Як повідомляв УНІАН, польський уряд виділив близько 10 тис. євро допомоги родичам усіх 96 жертв Смоленської авіакатастрофи, а також покрив усі витрати із поховання загиблих.
Довідка УНІАН. Польське законодавство передбачає виплату фінансової допомоги (ренти) родичам загиблого. Середній розмір такої допомоги на кінець минулого року в країні становив близько 550 дол.
Середня зарплата в Польщі становить близько 1 тис. доларів.