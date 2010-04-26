Польський уряд призначив допомогу родичам загиблих в літаку

Варшава. 26 квітня. УНІАН. Польський уряд призначив родичам загиблих в авіакатастрофі під російським Смоленськом фінансову допомогу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Спеціальну щомісячну фінансову допомогу в розмірі близько 700Сере дол. (до оподаткування) до 25 років отримуватиме 71 дитина жертв авіакатастрофи. Троє дітей-інвалідів отримуватимуть допомогу без вікових обмежень.

Фінансову допомогу також виплачуватимуть вдовам загиблих, які мають на утримані троє та більше дітей, безробітним-родичам жертв, батькам та інвалідам, якими опікувалися загиблі.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд виділив близько 10 тис. євро допомоги родичам усіх 96 жертв Смоленської авіакатастрофи, а також покрив усі витрати із поховання загиблих.

Довідка УНІАН. Польське законодавство передбачає виплату фінансової допомоги (ренти) родичам загиблого. Середній розмір такої допомоги на кінець минулого року в країні становив близько 550 дол.

Середня зарплата в Польщі становить близько 1 тис. доларів.