Київ. 26 квітня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готовий фінансувати великі інфраструктурні проекти в Україні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Зокрема, він зазначив, що після уточнення параметрів, за пропозицією уряду України, банк може взяти участь у фінансуванні будівництва високовольтної лінії Запорізька АЕС – Каховська ГЕС, добудови європейської автомагістралі М-6 на ділянці Житомир-Київ, модернізації залізничного сполучення Полтава-Кременчук.

Також Т.МІРОВ зазначив, що банк цікавлять муніципальні проекти у сфері теплопостачання населених пунктів.

Президент ЄБРР заявив, що керівництво банку знає, які масштабні проблеми стоять перед урядом України, і завдання якої складності доведеться вирішувати, тому банк готовий допомогти у цій діяльності. «Минулого року, в розпал кризи, ЄБРР інвестував в Україну 1,5 мільярда доларів, акцентувавши зусилля на підтримці банківського сектору. У поточному році ми готові вкласти такі ж кошти, і, за узгодженням з урядом, маємо намір акцентувати увагу на підтримці сектору державного управління», - сказав Т.МІРОВ.

У свою чергу, М.АЗАРОВ повідомив, що пріоритетними для уряду є проекти з модернізації української газотранспортної мережі як найбільш ефективного шляху газопостачання Європи і проекти системного енергозбереження в українській економіці. Він запевнив президента ЄБРР, що уряд підтримуватиме і гарантуватиме ефективні і муніципальні проекти, визначивши як першочергові завдання - будівництво метро в Києві, добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу, упровадження енергозберігаючих технологій в комунальному секторі. «Ми хотіли б, наприклад, щоб у кожній квартирі доволі швидко були встановлені сучасні лічильники тепла і теплої води. Уряд готовий брати фінансову участь у такому проекті разом із муніципалітетами і ЄБРР», - заявив М.АЗАРОВ.

На його думку, залучення коштів ЄБРР у київські проекти з високим ступенем підготовки і економічного обгрунтування дасть можливість уряду сконцентрувати власні ресурси на вирішенні інфраструктурних проблем в інших регіонах України і, таким чином, прискорити здачу об`єктів, які впродовж останніх років були практично заморожені.

«Я надзвичайно зацікавлений в успішній реалізації всіх проектів з ЄБРР”, - наголосив М.АЗАРОВ.

Глава уряду підкреслив, що для України ЄБРР – один з найефективніших інвесторів (кредитний портфель для України близько 5 млрд. дол.), і враховуючи багаторічну співпрацю, є впевненість у тому, що на етапі корінної модернізації української економіки співпраця з банком може вийти на новий ступінь.