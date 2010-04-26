Делегація НАТО обговорить співробітництво з Україною

Київ. 26 квітня. УНІАН. Сьогодні, 26 квітня, в Україну з робочим візитом прибуває делегація Північноатлантичного альянсу на чолі з начальником Управління військового співробітництва - заступником начальника штабу Стратегічного командування НАТО з операцій генерал-майором Франтішеком МАЛЕНІНСЬКІ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, головна мета візиту представників Альянсу в Україну полягає в обговоренні на експертному рівні питань щодо поточного стану та перспектив розвитку військового співробітництва між Збройними силами України та НАТО, а також обмін досвідом в питаннях впровадження сучасних форм забезпечення військ, зокрема, системи аутсорсингу.

В рамках візиту завтра, 27 квітня, Ф.МАЛЕНІНСЬКІ здійснить візит ввічливості до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України генерала армії України Івана СВИДИ.