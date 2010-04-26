Оцінку головному українському міліціонеру дадуть в ПАРЄ?

Страсбург. 26 квітня. УНІАН. Генпрокуратура не побачила нічого злочинного у висловлюваннях міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про кримських татар.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради, член парламентської делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ.

“Ми розраховували, що якщо буде дана хоч якась оцінка, ми внесемо якійсь внесок в боротьбу з розповсюдженням ксенофобії на території України. На жаль, цього не сталося. Я вважаю, що Генпрокуратура скористалася не правом, не законом, а корпоративними інтересами”, - сказав лідер Меджлісу.

Він зазначив, що тепер планує ініціювати відповідну заяву Парламентської Асамблеї Ради Європи, або заяву групи депутатів ПАРЄ щодо окремих високопосадовців України.

“Кілька депутатів, якщо в них вийде, також хочуть поставити запитання щодо А.МОГИЛЬОВА на завтрашній зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”, - сказав М.ДЖЕМІЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня М.ДЖЕМІЛЬОВ звернувся до Генпрокуратури із запитом з проханням дати оцінку висловлюванням А.МОГИЛЬОВА, оприлюдненим, зокрема, в “Кримській правді”, в яких нинішній міністр виправдовував дії керівника СРСР Йосипа Сталіна з висилки кримських татар та кримських німців.

27 квітня Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступить на сесії ПАРЄ.