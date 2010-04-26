Український піаніст став лауреатом конкурсу в Барселоні

Київ. 26 квітня. УНІАН. Український піаніст Денис ЖДАНОВ став лауреатом міжнародного музичного конкурсу Maria Canals de Barcelona у Барселоні (Іспанія).

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН президент Міжнародного благодійного фонду «МИРОЛЮБ» Дмитро КРЕЙСМАН, зі 160 заявок на конкурс було відібрано 91 учасника з 26 країн.

За його словами, Д.ЖДАНОВ, крім першої премії, отримав три спеціальні нагороди: за краще виконання іспанської музики, премію як наймолодший фіналіст та приз слухацьких симпатій за результатами голосування слухачів.

Педагог Д.ЖДАНОВА, професор Борис ФЕДОРОВ повідомив, що молодий музикант родом з Чернігова. На одному з музичних конкурсів його помітила викладач Київської спеціалізованої музичної школи ім.Лисенка Тетяна АБАЄВА і запросила на навчання у школу. Навчаючись у київській “десятирічці” і потім у Національній музичній академії України ім.Чайковського, Д.ЖДАНОВ неодноразово ставав лауреатом престижних міжнародних музичних конкурсів.

Сам Д.ЖДАНОВ на прес-конференції подякував за підтримку своєму викладачу Б.ФЕДОРОВУ та фонду “МИРОЛЮБ”. Він сказав, що перемога на конкурсі в Барселоні є певним рубежем у його музичній діяльності. За словами піаніста, ця перемога дасть йому можливість почати концертну діяльність в інших країнах.

“Я сподіваюсь виправдати довіру журі та слухачів конкурсу”, – сказав Д.ЖДАНОВ.