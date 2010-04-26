Рада ЄС хоче відновлення порядку в Киргизстані

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС наголошує на важливості відновлення громадського порядку в Киргизстані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради, схвалених на її засіданні сьогодні.

“Рада підкреслює важливість швидкого відновлення громадського порядку в Киргизстані, під керівництвом демократичного уряду, який поважає верховенство право та права людини”, - зазначається у висновках Ради ЄС.

Рада висловила жаль щодо загибелі людей під час останніх подій в Киргизстані, в результаті яких колишній Президент країни Курманбек БАКІЄВ був змушений шукати притулку в Білорусі.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС також закликали тимчасовий уряд Киргизстану дотримуватися взятих раніше країною міжнародних зобов’язань.

Міністри привітали роботу уряду країни над реформуванням Конституції і закликали уряд дотримуватися порад експертів ОБСЄ та Венеціанської комісії Ради Європи під час проведення конституційного референдуму та парламентських виборів, які відбудуться 27 червня та 10 жовтня цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня у Киргизстані відбулися масові акції протесту, які завершилися штурмом президентського палацу.

К.БАКІЄВ був змушений залишити країну і знайшов притулок в Білорусі.

Зараз в Киргизстані працює тимчасовий уряд з Розою ОТУМБАЄВОЮ.