Іспанський фрегат знищив судно-базу піратів

Київ. 27 квітня. УНІАН. Іспанський фрегат ”Вікторія” знищив біля узбережжя Сомалі піратське судно-базу.

Повідомлення про це надійшло від прес-служби Військово-Морських сил Євросоюзу, які ведуть боротьбу з піратством в Аденській затоці та Індійському океані.

Як передає ІТАР-ТАСС, 25 квітня вертоліт фрегата виявив за 40 миль від Сомалі, на північний захід від Сейшельських островів, підозрюване у піратстві судно і два човни. На борту бази-китобійця екіпаж вертольота помітив безліч бочок з пальним, сходи, крюки й інше спорядження, що використовується для захоплення океанського транспорту, але нічого - для лову риби.

Оглядова команда ”Вікторії” висадилася на судно-базу, всіх піратів помістили в один човен і відправили на узбережжя Сомалі. Судно-база і човен знищено.

Сомалійські пірати в першому кварталі 2010 року захопили 11 суден, взяли в заручники 194 моряки, дванадцять з них були поранені. У всьому світі пірати здійснили 67 нападів на транспортні і риболовецькі судна, 35 нападів припадає на частку корсарів Сомалі.

Як відзначає NEWSru, діапазон їх діяльності розповсюдився до узбережжя Кенії, Танзанії, Сейшельських островів, Мадагаскару. В деяких випадках напади піратів відбуваються на відстані до 1000 миль від Сомалі.