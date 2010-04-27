У листопаді в Києві пройде українсько-бельгійський економічний форум

Донецьк. 27 квітня. УНІАН. У листопаді нинішнього року в Києві за участю наслідного принца Бельгії ФІЛІППА пройде українсько-бельгійський економічний форум, метою якого є залучення ділових партнерів з регіонів України для якісної підготовки до Євро-2012, повідомив посол Бельгії в Україні Марк ВІНК у Донецьку на зустрічі з представниками Донецької філії Європейської Бізнес Асоціації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами посла, «ми активно розвивали економічну дипломатію. Нам необхідна спільна комісія, яка б контролювала і спрямовувала процес торгівлі. Цьому питанню приділятиметься увага під час економічного форуму в листопаді».

При цьому М.ВІНК додав: «Ми ведемо, зокрема, переговори про розвиток енергетики, а також проекти в агрологістиці. Ми готові мобілізувати наші провідні компанії, які представлять свої можливості в Україні, а з вашого боку необхідне бажання бізнесменів зустрічатися і домовлятися».

Крім того, посол позитивно відгукнувся про дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в напрямі реформ з організації зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Новий Президент України будує не тільки нові відносини з Росією, а й велику увагу приділяє роботі з Євросоюзом. Його дії спрямовані на досягнення угоди про вільну торгівлю і про асоціацію, що також важливо», - відзначив М.ВІНК.

Також посол заявив, що зниження ціни на російський природний газ дає шанс Україні перейти до нової стадії відносин з Міжнародним валютним фондом.

«Те, що Україні вдалося досягти угоди щодо газу, свідчить про те, що країна вийде на більш конкурентний рівень. Ціни на газ, які вдалося знизити, дають шанс Україні перейти до нової стадії відносин з МВФ», - сказав М.ВІНК, відзначивши, що для Бельгії дуже важлива стабільність в Україні.

«Для нас дуже важливо, щоб в Україні була і політична, і економічна стабільність, бо ваша країна – величезний привабливий ринок для Бельгії», - сказав посол і додав: «2009 рік був складним у відносинах України з Бельгією. Наші країни недорахувалися до 50% товарообігу. Я сподіваюся, що новий рівень конкурентоспроможності дасть новий поштовх нашим відносинам».