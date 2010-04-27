У Донецьку відкриють почесне консульство Бельгії

Донецьк. 27 квітня. УНІАН. У Донецьку буде відкрито Почесне консульство Бельгії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Марк ВІНК на зустрічі з представниками Донецької філії Європейської Бізнес Асоціації.

«Ми маємо намір відкрити в Донецьку в 2011 році Почесне консульство Бельгії», - сказав посол, додавши, що «приїхав знову до Донецька, щоб організувати роботу бельгійського бізнесу в Донецькому регіоні, зокрема – з підготовки проведення матчів Євро-2012».

При цьому М.ВІНК наголосив, що бельгійські економічні проекти «прив`язані, в першу чергу, до підготовки Євро-2012». За його словами, бельгійці «брали участь у будівництві стадіону «Донбас Арена», зараз беруть участь у будівництві нової злітно-посадочної смуги аеропорту і візьмуть участь у реконструкції аеровокзалу, хочуть брати участь і в інших подібних проектах».

Крім того, за словами посла, зв`язки між Бельгією і Донецькою областю розвиватимуться у різних напрямах.

«70% нашого експорту до України – це продукція машинобудування, хімічної промисловості і транспорт, і цих напрямів ми дотримуватимемося, - сказав М.ВІНК. - Ми також готові брати участь у розвитку агропромислового комплексу. Нам також потрібно розширювати співпрацю в плані ефективного використання електроенергії, щоб підтримати вашу конкурентоспроможність».

«Донецьк і Донбас – пріоритетний для нас регіон. Не тільки через його майбутнє і динаміку його розвитку, а й надійні історичні зв`язки, що склалися у нас з Донбасом», - сказав М.ВІНК.